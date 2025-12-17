優勝賞金１０００万円を懸けた「フェニックスバトルスーパーフェザー級１０００万円トーナメント」（２６年１２月決勝予定）の記者会見が１７日、都内で行われ、前日本フェザー級王者の松本圭佑（２６）＝大橋＝ら１３選手が出席した。松本は今年３月に計量失格で１年間のライセンス停止処分を受けている。復帰戦となる今大会はシードとなり、来年５月予定の準々決勝から登場。日本同級８位・龍王（角海老宝石）ｖｓ岩崎一輝