TOOBOEが、＜TOOBOE ONEMAN LIVE 2025《 RUBY 》＞のライブを音源配信リリースした。2025年6月10日に東京国際フォーラム ホールCにて開催された＜TOOBOE ONEMAN LIVE 2025《 RUBY 》＞は、TOOBOEの自身最大規模のワンマンライブで、いつものバンドメンバーにホーンとストリングスを加えた編成で行われた。さらに本日20時からは、TOOBOEオフィシャルYouTubeチャンネルにて、「TOOBOE ONEMAN LIVE 2025《 RUBY 》大鑑賞会」と題して