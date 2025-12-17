ＤｅＮＡの山本祐大捕手が１７日、契約合意間近となっている、阪神を自由契約となったジョン・デュプランティエ投手とバッテリーを組むことを心待ちにした。山本は「（デュプランティエから）今年多分１本もヒットを打てていない、スーパーピッチャーだったんだよと伝えて自信を持たせて。このピッチングをしていれば阪神相手にも大丈夫だと。ＣＳの前の練習では佐藤輝明にバックスクリーンに放り込まれていたけどそれは練習だ