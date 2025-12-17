1986年から発売されているロングセラー和風アイス「たい焼アイス」シリーズから、期間限定で『たい焼アイスプリン』が発売されます。新フレーバーとなる『たい焼アイスプリン』は、幅広い世代に愛される定番スイーツの「プリン」をテーマに開発。近年のレトロブームで人気が高まる“昔懐かしい固めプリン”をイメージしたアイスです。カスタードアイスは、加糖卵黄と北海道産生クリームを使用し、卵の風味がしっかり感じられる