ユニフォームパートナーも決定J1のサンフレッチェ広島は12月17日、2026シーズンに着用する「明治安田J1百年構想リーグ」のユニフォームデザインが決定したと発表した。新ユニフォームは、3年ぶり2度目の優勝を果たしたルヴァンカップ優勝の「証」として、エンブレムの上に5つの星が並ぶ特別なデザインとなる。同クラブは、ユニフォームパートナー各社も決定したことを併せて発表した。また、「明治安田J1百年構想リーグ」で