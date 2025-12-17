ハリセンボンの近藤春菜が１７日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、ＡＩに自分の写真をイラストにしてもらうと「百発百中」で起こる悲しい出来事を明かした。この日は「クリスマス目前！幸せになりたいもんＳＰ」と題し、出演者が「悲しすぎた瞬間！」を振り返った。春菜は「はやりのＣｈａｔＧＰＴに写真をイラストにしてもらうとか、はやったじゃないですか」と切り出し「自分もやってもらうと、百発百中でおじさんになる」と