モデルでタレントのアンミカ（53）が17日、自身のインスタグラムを更新。指原莉乃の誕生日会の様子を報告した。アンミカは「少し前になりますが！さっしーのお誕生日会を、若槻千夏ちゃんとさせて頂きましたよ」と報告。11月21日に33歳を迎えた指原の誕生日会の写真を掲載した。「トークももちろんのこと、本当に肌が綺麗でトークィーンズの時に隣でガン見してしまう美肌女王さっしーと、キレのある明るさにいつも救われる千