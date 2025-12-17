Jリーグは12月17日、2025シーズンのJ３優秀選手賞の受賞選手37人を発表した。同賞はJ３全20クラブの監督および選手による投票結果をもとに決定される。J２初昇格となったヴァンラーレ八戸からは最多の７人が選出。J３参入初年度でクラブ史上初のJ３優勝とJ２昇格を果たした栃木シティからは、６人が選ばれた。なお、24日のJ３リーグアウォーズで表彰される「最優秀選手賞」、「ベストイレブン」は優秀選手賞の受賞者から選出