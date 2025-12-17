優勝旅行のためハワイ入りした阪神一行は現地時間16日夕方、滞在先のホテルで優勝祝賀会を兼ねたレセプションを行い、米国で自主トレを行っていた佐藤輝も合流した。あいさつした阪神・粟井一夫球団社長は選手、スタッフの家族に向けて頭を下げた。「選手みんなが個々の役割をしっかり果たして、ほとんどの人がキャリアハイの成績を出してくれたことで優勝ができた。前回（23年）は留守番だった私もハワイに行くことができまし