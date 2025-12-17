北海道千歳市の高速道路で、新千歳空港に向かっていた高速バスが燃えました。乗客・乗員は避難していて、けが人はいません。【映像】激しく燃え上がるバス＆現場の様子（実際の映像）午前11時40分ごろ、千歳市の道央道で、札幌市内から空港に向かっていた高速バスから出火しました。バスの運行会社などによりますと、乗客と乗員あわせて約40人が乗っていましたが、乗員が乗客をバスの外に避難させ、けが人はいないということで