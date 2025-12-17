プロ野球・くふうハヤテは17日、前阪神の野口恭佑選手と契約したと発表しました。25歳の野口選手は九州産業大から2022年の育成ドラフト1位で阪神へ入団。3年目の今季はファームで85試合に出場し打率.230、1本塁打、25打点を記録。1軍での出場はなく、来季の契約を結ばないことが10月に阪神から発表されていました。野口選手は球団を通じ、「野球を続けられる環境を与えてくださったくふうハヤテの関係者の皆様に心から感謝していま