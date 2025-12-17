親が高齢になると、認知症や判断能力の衰えなどにより、お金の管理が難しくなることがあります。その場合、詐欺や判断ミスなどを防ぐために、家族が金銭管理をサポートするケースも少なくありません。 今回のケースでも70代後半の母親のお金管理を子どもが申し出ていますが、心配が尽きないようです。このようなケースでは「成年後見制度」が役立ちます。 本記事では、成年後見制度の概要やメリ