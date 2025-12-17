「Firefox」などを開発するMozillaは12月16日、新CEOとしてAnthony Enzor-DeMeo氏が着任したことを発表した。ブラウザのシェアは2.3％と大きく落ち込む中、Mozillaをどのように舵取りするのか--。現在のシェアは2.3%と苦しむMozillaMozillaは非営利組織(Mozilla Foundation)と営利部門を併せ持つ特殊な構造を持つ。2024年にMozilla Foundationがスタッフの30％を解雇するなど、ここ数年は人員削減や組織再編を進めている。.