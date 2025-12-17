【モデルプレス＝2025/12/17】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が12月17日、自身のInstagramを更新。後輩の結婚式に参列した際のドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】35歳元テレ東アナ「美しさにうっとり」素肌輝くドレス姿◆鷲見玲奈、後輩の結婚式で背中ざっくりドレス姿を披露鷲見は「事務所の後輩、ゆりなちゃんの結婚式へ」とつづり、フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈の結婚式に参列した際の写真を公開。深紅