22日(月)は「冬至」1年で昼の時間が一番短い日を迎えて今年もあとわずか。気象庁からは「高温に関する早期天候情報」が発表されていますが、暖かいだけでなく、寒暖差の大きい年の瀬になりそうです。ジェットコースターの様な最高気温最高気温は、20日(土)と24日(水)の二つの山がありそうです。特に20日は平年値の倍に達する暖かさになる見込みです。しかし、そのあと22日(月)には、急降下、平年値を下回る所もあるでしょう。寒暖