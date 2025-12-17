広島・末包昇大外野手（29）が17日、東京・銀座の「ひろしまブランドショップTAU」で行われた「広島東洋カープ末包昇大選手トークショー」（スポニチ協力）に出席した。定員（40人）の約10倍の応募があり、会場は熱気で充満。お笑いコンビ「ヴェートーベン」の久保隆司と青井貴治が司会を務め、ユニホーム姿のファンは大いに盛り上がった。末包は「（抽選の）高倍率をかいくぐって来ていただき、ありがとうございます！」と