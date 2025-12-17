阪神は１６日（日本時間１７日）、優勝旅行先のハワイに到着し、ワイキキ・ホノルルのホテルで祝賀会が開かれた。藤川監督は壇上で「アロハー！」とあいさつ。「今日からの優勝旅行では、選手たち、スタッフのみなさん、立場は関係なく、タイガースファミリーだと。とにかく仲良く、楽しんでいきましょう！」と選手やその家族に呼びかけた。新選手会長の村上も、「皆さん。アロハー！」とノリノリ。「今年こうやって優勝でき