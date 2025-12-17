優勝旅行のためハワイ入りした阪神一行は現地時間16日夕方、滞在先のホテルで優勝祝賀会を兼ねたレセプションを行い、米国で自主トレを行っていた佐藤輝も合流した。「アロハー！」とあいさつした藤川監督は「みなさんのご家族、スタッフの苦しく大変な思いがあったからこそ、この日を迎えることができた。優勝旅行では立場関係なく、みんながタイガースファミリー。縁は長く続きます。とにかく仲良く、この旅行を楽しみましょ