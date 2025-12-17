落語家の春風亭一之輔（４７）、弁財亭和泉（４９）、蝶花楼桃花（４４）らが１７日、東京・鈴本演芸場で行われた「【早朝寄席】復活！記者会見」に出席した。二ツ目落語家を育成する場として低価格で入場できる同演芸場の名物企画「早朝寄席」が来年２月１５日から７年半ぶりの復活を果たす。一之輔は「二ツ目さんが全部、運営をするんで。下でお金をいただくとかもやるんですね。こういう人たちが来てくれてるんだっていう