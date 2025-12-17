ALL iN FAZEが、ニューEP『Kingdom Fall』を本日12月17日に配信リリースした。 （関連：Fujii Kaze、Vaundy、Ado、YOASOBI、back number、SUPER BEAVER……2026年、大規模公演で加速する音楽シーン） 今作は“原点回帰”をテーマに掲げ、EDMバンドとしての出発点から、ラウドロックやロックの要素を取り入れながら進化してきた彼らが、その歩みを振り返り、“自分たちを形づくってきたすべてを一つ