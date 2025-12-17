BANDAI SPIRITSは、『ポケモンプラモコレクション 61 セレクトシリーズ メガレックウザ』を12月20日に発売する。 【画像】専用台座の上でポージングしたメガレックウザ（商品画像一覧） 道具不要で組み立てができるシリーズで、その中でも最大級の長さを持ち、300mm超えだ。雲をイメージした専用台座が付属するため、組み立て後に飾ることができる。 胴体の各節は回転可動でき、下顎や腕も可動す