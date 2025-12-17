株式会社IMPRINTは17日、女子プロゴルファーの横山翔亜（とあ）とマネジメント契約を結んだことを発表した。【写真】横山翔亜がキャップを外したら…2003年生まれの22歳。東京都出身ながら、13歳でオーストラリアに単身移住。14歳には米国に渡り、フロリダ州のIMGアカデミーに入校。ネバダ大ラスベガス校に進学し、今年5月に卒業した。11月に行われた日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の最終プロテストに合格してプロゴルファーに。