16日、都内ホテルで「JLPGAアワード2025」が開催された。22歳の新人・大久保柚季が『JLPGA ステップ・アップ・ツアー明治安田ステップ・ランキング第1位』に輝いた。【アワード写真集】菅沼菜々のドレス姿がもはやアイドルルーキーイヤーは下部ステップ・アップ・ツアーが主戦場だった。序盤はなかなか結果を出せずにいたが、徐々にプロツアーに順応。「カストロールレディース」「山陰ご縁むす美レディース」で2戦連続優勝を達成