警察によりますと、鹿児島県姶良市脇元の国道10号できょう17日正午ごろ、乗用車と軽バンが正面衝突しました。 それぞれの車を運転していた2人が病院に搬送されましたが、いずれも意識はあり、命に別状はないということです。 現場は片側1車線で、現在、事故処理のため、片側交互通行となっています。近くにう回路はなく、周辺では渋滞が続いているということです。 ・ ・ ・