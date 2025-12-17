JAY'ED、P-CHO、NAOtheLAIZAによるプロジェクト・OMWが、新曲「マイオンリーロマンス」を12月17日にリリースした。2017年にDOBERMAN INFINITYのメンバー、P-CHOの声がけでスタートしたプロデュースチーム、OMW。P-CHO、R&BシンガーJAYED、ビートメーカーのNAOtheLAIZAで構成されたこのチームは、それぞれのシーンで活躍してきたバックグラウンドを基に多数のアーティストへ楽曲を提供してきた。今作は、「久々の2人きりのデー