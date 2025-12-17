アイドルグループ「ＰＡＳＳＰＯ☆」の元メンバーで女優の奥仲麻琴が１７日、第１子の女児出産を報告した。インスタグラムで「私事で大変恐縮ですが、先日無事に第一子となる女の子を出産いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「妊娠から出産までずっと支え続けてくれた夫病院の先生をはじめ医療スタッフの方々にたくさんサポートしていただきこの日を迎えられました」とつづり、「予定日よりも早く会い