「サイボーグ009」002役などで知られる声優の石原良さんが14日に急性心不全のため死去した。17日に所属事務所の青二プロダクションが発表した。94歳だった。青二プロダクション公式サイトで「弊社所属石原良儀（94歳）令和7年12月14日に急性心不全のため永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます。なおご葬儀につきましてはご遺族のご意向により近親者のみにて執り行われまし