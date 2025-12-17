17日午前、東京・日野市の住宅から火が出て、焼け跡から遺体が見つかりました。【映像】現場の様子（消火活動の様子も）映像では、住宅の屋根のあたりから渦を巻くように黒煙が吹き出し、真っ赤な炎が確認できます。午前11時ごろ、日野市神明で「一戸建てで煙が上がっている」と近くに住む人から110番通報がありました。消防がかけつけると、2階建ての住宅から火が出ていて、ポンプ車など20台が出動し、約1時間半後にほぼ