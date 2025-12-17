人気アニメ作品「サイボーグ００９」の００２役や、ＮＨＫ「クローズアップ現代」のナレーションをつとめたことで知られる、声優の石原良さんが、急性心不全のため死去したことが分かりました。９４歳でした。 【写真を見る】【 訃報 】声優・石原良さん死去急性心不全のため94歳【「サイボーグ００９」・００２役など】所属する、青二プロダクションの公式サイトでは「弊社所属石原良儀（94歳）」「令和7年12