気象庁は、林野火災の危険度が高まった場合、新たな注意喚起を行うと発表しました。今年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模な林野火災を受けて開始するものです。30年に1度レベルの記録的な雨の少なさになり、林野火災の危険性が高まった場合には、気象情報を通じて林野火災への注意を呼びかけます。このうち対象範囲が複数の地方にまたがる場合には、気象庁・総務省消防庁・林野庁が合同で緊急会見を行うということです。運用は