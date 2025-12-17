オーストラリアで15人が犠牲となったユダヤ系住民を狙ったとみられる銃撃事件をめぐり、オーストラリア国内で高まる反ユダヤ主義への対応の遅れを指摘する声が出ています。JNNが入手した新たな事件の映像。銃声が鳴り響く中、身を伏せる人たちが映されています。シドニーの人気ビーチで行われたユダヤ教の祭りを祝うイベントで起きた銃撃事件では15人が犠牲となりました。ユダヤ人作家リンダ・ロイヤルさん「政府に対しては以前