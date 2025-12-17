まずはHEVモデル2機種を発売トヨタ自動車は2025年12月17日、先ごろフルモデルチェンジを発表していたSUV「RAV4」の販売を開始しました。【写真70枚以上】これが「新型RAV4」です！1994年に初代モデルが登場したRAV4は、スタイリッシュな都市型SUVとして人気のモデルです。日本では3世代が販売されたのち、4代目への移行の際に一時海外専売モデルとなりましたが、5代目モデルは2019年に再び日本でも発売となり、幅広いユーザー