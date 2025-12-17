ＳＣＲＥＥＮホールディングスが５日ぶりに反発した。同社は１６日に「ＩＲＤａｙ２０２５」を開催。成長戦略や半導体製造工程での洗浄技術の動向などに関する説明資料をホームページで公開し、長期の成長に向けて経営基盤の強化に臨む方針を示している。また、デバイスアーキテクチャーの変化に伴い「微細化と貼合」が今後の主流になると想定。ＤＲＡＭやＮＡＮＤへのロジック技術の展開や３