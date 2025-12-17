ひとまいるが後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、札幌エリアへの新規進出を決定し、「なんでも酒やカクヤス」の飲食店向け配送サービスを２６年３月に開始すると発表したことが好感されている。 小型倉庫２拠点（仮称：すすきのＳＳ、札幌大通ＳＳ）を同時開設し、すすきのエリア・大通エリアにおける近隣の飲食店への配達サービスから開始。その後、順次「３６５日年中無休、完全自社物流、ビール