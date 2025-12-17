午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５４２、値下がり銘柄数は９９１、変わらずは７０銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位に保険、非鉄金属、海運、鉄鋼など。値下がりで目立つのは水産・農林、石油・石炭、陸運など。 出所：MINKABU PRESS