物価高は落ち着くどころか、加速した一年と言ってもいいかもしれません。物価高の影響は子どもたちが楽しみにしている「クリスマスケーキ」の価格にも如実に現れています。 【写真を見る】クリスマスケーキが高い ファミリーサイズは4年前から約900円アップで4740円 いちご･鶏卵などの原材料が軒並み高騰… 電気･ガス･人件費･配送コストの上昇も 出典は帝国データバンクです。ホール型5号サイズ、