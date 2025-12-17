2025年12月14日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、欧州連合（EU）が中国のECプラットフォーム経由で大量に流入する製品に対して規制をかける方針を示したことを報じた。記事は、欧州委員会のマイケル・マクグラス委員（民主主義、司法担当）が英紙フィナンシャル・タイムズの取材に対して、EUが中国より直接送られる「危険な荷物」の急増から消費者を十分に保護できていないと認めた