17日（水）、V.LEAGUEWOMEN（Vリーグ女子）のヴィアティン三重は、津市で長年愛される百貨店「松菱」の2026特選福袋で、今年もV三重女子バレーボールの福袋商品発売が決定したことをクラブ公式サイトで発表した。 販売期間は2026年1月2日（金）から1月13日（火）までで、1月2日（金）は松菱6階特設会場で、1月3日（土）から13日（火）の期間は松菱1階特設会場にて販売される。 福袋の種類は2種類で、全