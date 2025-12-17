俳優松平健（72）が17日、都内で行われた大手コンビニエンスストアのファミリーマートが開催する「ファミフェス2025」発表会に出席した。同イベントは“次のファミマのチャレンジ”である「遊べるコンビニ」像をお披露目する場として開催する。8つのテーマの1つ「ファミマオンラインでお宝探し」関連商品には、「純金マツケン褒美セット」をラインアップ。24金約20グラムの世界唯一となるファミマ特製純金マツケンプレートは22日発