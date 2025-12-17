落としたスマートフォンを拾おうと陸橋から飛び降りようとした少年を止めたとして、千葉県警君津署は、君津市の大学２年飯野公瑛さん（１９）に感謝状を贈った。飯野さんは１０月２２日午前１１時頃、同市の大道沢公園を結ぶ陸橋の下を通る県道を歩いていた際、上からスマホが落ちてきたことに気づいた。陸橋を見上げると、男子中学生が欄干をまたいで飛び降りようとしており、飯野さんは「危ないよ。そこで待っていてね」と声