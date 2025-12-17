【岡田紗佳のもう一度見たい麻雀Ｍリーグ】１２月１２日第１試合南４局０本場＝下石戟（Ｂ）、竹内元太（フ）、勝又健志（風）、瑞原明奈（Ｐ）ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツの岡田紗佳です。麻雀には楽しさの半面、怖さがあります。それが如実に出た一局がありました。オーラス、親の瑞原選手がトップ目で３万３０００点、２着目の下石選手は２万３９００点、３着目の勝又選手が２万１８００点、ラス目の竹内選手が２万１