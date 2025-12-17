Photo: 三浦一紀｜店頭にあるソリ。乗って記念撮影も可能 もーいーくつねーるーとー、クーリースーマースー♪そろそろサンタさんが忙しくなってくる季節になってまいりました。皆さんは、何かご予定はありますか？実はクリスマスシーズンにオススメのスポットがあるんですよ。日本HPが六本木ヒルズに期間限定のカフェ「HP AI Lifestyle Cafe」をオープンしたんです。一足先に内覧会におじゃ