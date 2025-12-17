Dynabookは12月17日、dynabookシリーズとして初めてQualcommのSnapdragon X Plusを搭載した14型モバイルノートPC「dynabook XD5」を発表した。12月19日に発売する。AI機能の充実に加え、ユーザー自身でバッテリー交換が可能な「セルフ交換バッテリー」を採用している。dynabook XD5同製品は高いAI性能を持つ「Copilot+ PC」に準拠し、クラウドに接続せずローカル環境でAI処理が可能。独自のローカル生成チャットボット「dynabook A