『恋人たちの予感』などで知られるのロブ・ライナー監督(78)と妻のミシェル・シンガー・ライナーさん（68)が14日、ロサンゼルス・ブレントウッドの自宅で遺体で発見され、後に息子ニック(32)が逮捕された事件をめぐり、ドナルド・トランプ米大統領が物議を醸す発言を行った。 【写真】トランプ米大統領の投稿は共和党議員からも反発 生前「歴代の大統領の中で最も不適格者」とトランプ評していたライナ