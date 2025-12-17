近年はインターネットの害から子どもを保護することを名目に、さまざまなウェブサイトやSNSに年齢確認を義務づける法案が相次いで可決されています。アメリカのルイジアナ州でも、2023年に「オンライン児童交流の安全確保及び年齢制限に関する法律(Act456)」が可決されていますが、業界団体のNetChoiceが起こした裁判で、Act456は憲法違反だとして差し止める判決が下されました。NetChoice Wins Permanent Block of Louisiana Age