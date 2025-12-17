フィギュアスケート元世界女王・安藤美姫さんがドレスアップ姿を披露した。安藤さんは「先日日本財団様の”ＨＥＲＯ’ｓＡＷＡＲＤ２０２５”に出席させていただきました」とインスタグラムで報告。「スポーツを通じて社会貢献するにはフィギュアだけでなくアスリートのつながりが大事だという事を感じＨＥＲＯｓプロジェクトは素晴らしいと改めて感じつ事ができました」とし、「アンバサダーとして来年はいろんな活動が