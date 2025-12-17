本格的に勢いがついたトップ雀士は誰にも止められない。「大和証券Mリーグ2025-26」12月16日の第2試合で、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）が東場から怒涛のアガリラッシュ。圧勝でチームの最下位脱出に貢献したが、中でも東3局2本場で決めた親の跳満は、ライバルたちの心をポッキリと折るような内容だった。【映像】ライバルの心を折る渋川のツモ＆裏ドラゲットの瞬間試合開始早々からアガり続けた渋川は、東3局1本場