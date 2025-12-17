ドルトムントやリヴァプールで指揮官として数々のタイトルを獲得した名将ユルゲン・クロップ氏が、サッカーの監督でもっとも偉大な4人を選ぶという興味深い企画に挑戦した。クロップ氏は「これは私にとって、サッカー監督のラシュモア山のようなものだ。実際4人を挙げるのは難しいけど、それでも挑戦するよ」と語った。ラシュモア山とはアメリカ合衆国サウスダコタにある山で、偉大な4人の大統領の顔が彫られていることで有名だ。1