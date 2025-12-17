アストン・ヴィラは現在2人の主力選手と新契約の交渉を開始しようとしているようだ。英『Football Insider』が報じている。まず最初の1人がベルギー代表MFユーリ・ティーレマンス（28）だ。2023年夏にヴィラに加入して以降、同選手はウナイ・エメリ監督のチームで重要な役割を担ってきた。今シーズンもここまで公式戦13試合で1ゴール3アシストを記録している。そんなティーレマンスをクラブは高く評価しており、近いうちに契約延長