市場調査企業のCounterpoint Researchが2025年12月16日(火)に公開した報告書の中で、AI需要によるメモリチップ不足が2026年にスマートフォンの販売価格の上昇を引き起こす可能性が高いと指摘しました。2026 Smartphone Shipment Forecasts Revised Down as Memory Shortage Drives BoM Costs Uphttps://counterpointresearch.com/en/insights/2026-smartphone-shipment-forecasts-revised-down-as-memory-shortage-drives-bom-cost